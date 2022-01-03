В Солотче водитель внедорожника протаранил легковушку и скрылся с места ДТП

В Солотче водитель внедорожника протаранил легковой автомобиль и покинул место аварии. Сообщение об этом опубликовано в
«На регистраторах (в том числе свидетелей) видно ваше лицо. Также виден момент ДТП и как вы быстро уехали, хотя многие люди махали вам и кричали, чтобы вы остановились. Все материалы уже переданы в ГИБДД, но еще есть время для мирного урегулирования», — говорится в сообщении.
В ДТП пострадавших не зарегистрировано, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Сотрудники полиции устанавливают личность водителя, скрывшегося с места аварии. Уточняются все обстоятельства произошедшего.