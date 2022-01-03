В Рязанской области водители застряли на заснеженной дороге

В Захаровском районе дороги сильно замело в ночь на понедельник, 3 января. Движение на одном участке недалеко от села Федоровского оказалось парализовано.

В Захаровском районе дороги сильно замело в ночь на понедельник, 3 января. Движение на одном участке недалеко от села Федоровского оказалось парализовано. Видео с места опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что на проезжей части образовалась глубокая колея, которую не могут преодолеть легковые автомобили.

Водители помогают друг другу вытягивать машины с помощью буксировочных тросов.