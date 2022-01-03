\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 03
-12°
Втр, 04
-13°
Срд, 05
-7°
ЦБ USD 74.29 0.64 31/12
ЦБ EUR 84.07 0.87 31/12
Нал. USD 73.50 / 75.60 15:17
Нал. EUR 83.20 / 85.30 12:32
Новости
Публикации
Глава рязанского Минздрава о борьбе с пандемией, лекарствах для диабет...
Новости, которые напрямую касаются здоровья людей, оста...
31 декабря 2021 12:34
2 740
Как будут работать торговые центры и супермаркеты в новогодние праздни...
Традиционно режим работы ТРЦ и гипермаркетов в новогодн...
30 декабря 2021 18:39
15 900
Где рязанцам активно отдохнуть в новогодние праздники
В длинные январские каникулы многим рязанцам, решившим...
29 декабря 2021 12:34
5 069
Как миллион квадратных метров в Рязани цифровым стал
Умные программы и устройства давно изменили нашу жизнь...
28 декабря 2021 15:42
3 172
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области осудят мужчину за изготовление 34 килограммов наркотиков
Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению жителя Тульской области в незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению жителя Тульской области в незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, в феврале 2021 года сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с оперативниками УМВД по Рязанской области, коллегами из регионального УФСБ при силовой поддержке сотрудников спецподразделения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность лаборатории по производству нескольких видов синтетических наркотиков.

Запрещенный товар изготавливался в частном доме в деревне Павелково Михайловского района, откуда оптовыми партиями поставлялся в Республику Татарстан, Чувашскую Республику, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. На территории этих регионов полицейские обнаружили и изъяли из тайников-закладок более 10 кг приготовленных к сбыту запрещенных веществ.

По версии следствия, злоумышленники распространяли наркотики через интернет-магазин в теневом сегменте Сети и для конспирации использовали псевдонимы. Полицейские установили одного из предполагаемых наркодилеров — 21-летнего уроженца Тульской области.

Молодого человека задержали, когда он на автомобиле ехал в Павелково. Во время личного досмотра при нем, а также в машине обнаружили несколько контейнеров с производным метилэфедрона массой 210 граммов.

В ходе обследования дома оперативники обнаружили лабораторное оборудование и прекурсоры.

Возбуждены уголовные дела. Задержанного заключили под стражу.

В ходе расследования у злоумышленника из дома, где изготавливались наркотики, и из тайников-закладок на территории Республики Татарстан, Чувашской Республики, Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской и Липецкой областей суммарно изъяли более 34 кг синтетических наркотиков.

Следователи закончили расследование уголовного дела по обвинению молодого человека в незаконном производстве и покушении на сбыт наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере. С утвержденным прокуратурой обвинительным заключением оно направлено в суд.