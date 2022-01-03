В Рязанской области осудят мужчину за изготовление 34 килограммов наркотиков

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению жителя Тульской области в незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению жителя Тульской области в незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, в феврале 2021 года сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с оперативниками УМВД по Рязанской области, коллегами из регионального УФСБ при силовой поддержке сотрудников спецподразделения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность лаборатории по производству нескольких видов синтетических наркотиков.

Запрещенный товар изготавливался в частном доме в деревне Павелково Михайловского района, откуда оптовыми партиями поставлялся в Республику Татарстан, Чувашскую Республику, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. На территории этих регионов полицейские обнаружили и изъяли из тайников-закладок более 10 кг приготовленных к сбыту запрещенных веществ.

По версии следствия, злоумышленники распространяли наркотики через интернет-магазин в теневом сегменте Сети и для конспирации использовали псевдонимы. Полицейские установили одного из предполагаемых наркодилеров — 21-летнего уроженца Тульской области.

Молодого человека задержали, когда он на автомобиле ехал в Павелково. Во время личного досмотра при нем, а также в машине обнаружили несколько контейнеров с производным метилэфедрона массой 210 граммов.

В ходе обследования дома оперативники обнаружили лабораторное оборудование и прекурсоры.

Возбуждены уголовные дела. Задержанного заключили под стражу.

В ходе расследования у злоумышленника из дома, где изготавливались наркотики, и из тайников-закладок на территории Республики Татарстан, Чувашской Республики, Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской и Липецкой областей суммарно изъяли более 34 кг синтетических наркотиков.

Следователи закончили расследование уголовного дела по обвинению молодого человека в незаконном производстве и покушении на сбыт наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере. С утвержденным прокуратурой обвинительным заключением оно направлено в суд.