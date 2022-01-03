В Рязанской области еще 96 жителей заразились коронавирусом

В Рязанской области зафиксировали 96 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает федеральный оперштаб.

В Рязанской области зафиксировали 96 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает федеральный оперштаб. Всего за время пандемии коронавирусом заболели 61 838 человек.

За сутки выздоровели 112 рязанцев, всего — 57 620. Скончались еще 13 пациентов, всего за время пандемии — 2539.

Число случаев заражения COVID в России достигло минимума с 17 июня. За сутки в стране заразились 16 343 человека. Подтверждены 835 смертей пациентов с COVID-19.