В Недостоеве задержали женщину, которая скрывалась после преступления

В Рязани сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На маршруте патрулирования в поселке Недостоево полицейские обратили внимание на женщину, которая поспешила скрыться от них. Женщина постоянно оборачивалась, наблюдая, следуют ли полицейские за ней. Такое поведение насторожило сотрудников полиции, и они подошли к женщине. Она не представилась правоохранителям, и патрульные полицейские доставили ее в отдел МВД по Московскому району для установления личности.

При проверке по информационным базам оказалось, что это 29-летняя жительница Ряжска, которая находится в федеральном розыске ГУ МВД России по Москве по подозрению в совершении кражи.

Задержанную передадут инициаторам розыска.