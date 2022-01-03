В Михайловском районе в горящей машине погибли два человека

В Михайловском районе в ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Михайловском районе в ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В воскресенье, 2 января, около 5:40 в Михайловском районе, на 230 километре автодороги Р-22 «Каспий», по предварительной информации, неустановленный водитель (его данные устанавливаются), управляя автомобилем «Лада Приора», столкнулся с Toyota Camry под управлением 69-летнего жителя Тамбова.

В результате столкновения «Лада» загорелась, водитель и пассажир (их данные устанавливаются) погибли на месте, водитель Toyota госпитализирован.

Проводится проверка.