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В Дашково-Песочне рязанец пытался удушить женщину подушкой
В Рязани в районе Дашково-Песочня полицейские предотвратили преступление в семье. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани в районе Дашково-Песочня полицейские предотвратили преступление в семье. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступил звонок от 38-летней рязанки, проживающей на улице Советской Армии. Женщина сообщила полицейским, что сожитель угрожает ей убийством. Патрульные полицейские прибыли на вызов и нейтрализовали конфликт.

По предварительной информации, в ходе словесной ссоры 41-летний мужчина схватил подушку и пытался удушить женщину, угрожая расправой. В какой-то момент потерпевшая смогла вырваться и позвонила в полицию.

Рязанца доставили в отдел МВД по Октябрьскому району для дальнейшего разбирательства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством), по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Также выяснялось, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.