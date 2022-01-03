Россиян предупредили о росте цен на алкоголь

Российские производители предупредили, что потребителей ждет повышение цен на алкоголь. Об этом пишут «Известия».

Российские производители предупредили, что потребителей ждет повышение цен на алкоголь. Об этом пишут « Известия ».

Рост цен ожидается на крепкие напитки, в том числе на водку, ликероводочные изделия, коньяк, виски и бренди. Об этом заявили «Татспиртпром», «Башспирт», Кизлярский коньячный завод и «Ладога».

Производители объясняют рост цен уровнем инфляции, подорожанием топлива и комплектующих, а также неурожаем 2021 года во многих мировых винодельческих зонах.

Гендиректор Кизлярского коньячного завода Евгений Дружинин считает, что цены на готовый крепкий алкоголь в среднем могут подняться на 15-20%.

По данным BusinesStat, средняя розничная цена вин вырастет на 4% — до 455 рублей за литр. По словам заместителя гендиректора по стратегическому развитию «Мильстрим — Черноморские вина» Дмитрия Винничука, подорожание объясняется повышением затрат по всем направлениям, при этом особую роль играют неблагоприятные климатические условия. Он считает, что цены на винодельческую продукцию вырастут на 20-25% на протяжении четырех-восьми месяцев этого года.

В Ассоциации производителей пива сообщили о незначительном предполагаемом подорожании — примерно на рубль из-за роста стоимости солода.

С 1 января акциз на крепкий алкоголь подняли на 4% — до 589 рублей за литр безводного этилового спирта в подакцизном товаре.