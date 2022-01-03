Россиян предупредили о росте цен на алкоголь

Российские производители предупредили, что потребителей ждет повышение цен на алкоголь. Об этом пишут «
Рост цен ожидается на крепкие напитки, в том числе на водку, ликероводочные изделия, коньяк, виски и бренди. Об этом заявили «Татспиртпром», «Башспирт», Кизлярский коньячный завод и «Ладога».
Производители объясняют рост цен уровнем инфляции, подорожанием топлива и комплектующих, а также неурожаем 2021 года во многих мировых винодельческих зонах.
Гендиректор Кизлярского коньячного завода Евгений Дружинин считает, что цены на готовый крепкий алкоголь в среднем могут подняться на 15-20%.
По данным BusinesStat, средняя розничная цена вин вырастет на 4% — до 455 рублей за литр. По словам заместителя гендиректора по стратегическому развитию «Мильстрим — Черноморские вина» Дмитрия Винничука, подорожание объясняется повышением затрат по всем направлениям, при этом особую роль играют неблагоприятные климатические условия. Он считает, что цены на винодельческую продукцию вырастут на 20-25% на протяжении четырех-восьми месяцев этого года.
В Ассоциации производителей пива сообщили о незначительном предполагаемом подорожании — примерно на рубль из-за роста стоимости солода.
С 1 января акциз на крепкий алкоголь подняли на 4% — до 589 рублей за литр безводного этилового спирта в подакцизном товаре.