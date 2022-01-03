На севере Рязанской области 4 января похолодает до -20 градусов
В Рязанской области во вторник, 4 января, температура воздуха ночью составит −17…−12 градусов, на севере области до -20 градусов, днем −15…−10 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального МЧС.
В Рязанской области во вторник, 4 января, температура воздуха ночью составит −17…−12 градусов, на севере области до -20 градусов, днем −15…−10 градусов. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег.
Днем преимущественно без осадков. Гололедица.
Ветер восточный, северо-восточный, 4-9 м/с.