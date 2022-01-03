На севере Рязанской области 4 января похолодает до -20 градусов

В Рязанской области во вторник, 4 января, температура воздуха ночью составит −17…−12 градусов, на севере области до -20 градусов, днем −15…−10 градусов. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального МЧС.