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На Лысой горе мужчина с ребенком катались на «ватрушке» и упали в воду
В Рязани на Лысой горе мужчина с ребенком, катаясь на «ватрушке», упали в водоем. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

В Рязани на Лысой горе мужчина с ребенком, катаясь на «ватрушке», упали в водоем. Об этом в понедельник, 3 января, в соцсетях рассказали очевидцы.

«Хочу напомнить и обратить внимание на то, что Лысая гора абсолютно не приспособлена для катания и очень опасна! То, что там можно получить разнообразные травмы, ни для кого не секрет, но сегодня я стала свидетелем, как мужчина с ребенком, спускаясь на ватрушке, скатились прямо в воду — болотце, которое расположено до реки. Слава богу, смогли выбраться. По шею мокрые и грязные, без обуви, так и поднимались, ребенок сильно плакал. Все могло закончиться еще более плачевно», — сообщается в посте.

Автор добавил, что на этом месте нужно установить загородительную сетку, чтобы защитить отдыхающих: «Лысая гора — самое известное место массового отдыха горожан, что должно произойти, чтобы администрация обратила внимание и хотя бы элементарно облагородила это место?»