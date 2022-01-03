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Эпидемиолог назвал опасный симптом COVID-19 у детей
Помимо респираторных симптомов, у детей при коронавирусе возможны также «ковидные пальцы» — осложнение, напоминающее обморожение. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Помимо респираторных симптомов, у детей при коронавирусе возможны также «ковидные пальцы» — осложнение, напоминающее обморожение. Об этом рассказал РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«В целом, помимо респираторных явлений, у несовершеннолетних могут отмечаться нарушения работы желудочно-кишечного тракта, а после перенесенного ковида могут быть проблемы с почками, печенью, сердечно-сосудистой системой, органами дыхательной системы… Сравнительно недавно ученые описали так называемые „ковидные пальцы“ — осложнение после ковида, напоминающее обморожение», — сказал Горелов.

По словам специалиста, пневмония наиболее часто встречается у детей от семи лет. У подростков же поражение легких может оказаться таким же, как у взрослых.

Он отметил, что тяжелее всего болеют дети до года и подростки, а также дети с соматической сопутствующей хронической патологией или врожденные пороки.