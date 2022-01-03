В Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России

Шестеро россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии. По данным пресс-службы минздрава республики, всего пострадал 41 человек.

Шестеро россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии. По данным пресс-службы минздрава республики, всего пострадал 41 человек.

Состояние 18 пострадавших — средней тяжести. Остальные получили легкой степени повреждения. Среди пострадавших четверо детей.

По данным Следственного комитета Белоруссии, авария случилась днем 3 января в Витебской области. Водитель Renault при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в экскурсионный автобус. Водитель легковушки погиб.

Всего в автобусе находились 42 человека, 40 из них — россияне.