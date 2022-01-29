Видео: в Москве соседи помогли девушке выбраться из горящей квартиры

В Москве во время пожара в многоэтажке два молодых человека помогли девушке покинуть горящую квартиру. Для этого она перелезла с девятого на восьмой этаж. Видео опубликовали телеграм-каналы.

В Москве во время пожара в многоэтажке два молодых человека помогли девушке покинуть горящую квартиру. Для этого она перелезла с девятого на восьмой этаж. Видео опубликовали телеграм-каналы.

Пожар произошел в доме в Чертаново, к моменту спасения горела вся квартира. Соседи снизу смогли спасти девушку — они затащили ее в свою квартиру.

Спасатели потушили пожар, с ближайших этажей эвакуировали 12 человек, в том числе одного ребенка.

Квартира сгорела полностью. По предварительным данным, пострадали три человека. Погибших нет.