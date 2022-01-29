В Волоколамске мужчину задержали по подозрению в похищении и убийстве жены

В подмосковном Волоколамске задержали мужчину, которого подозревают в похищении, изнасиловании и убийстве супруги. Об этом РИА Новости сообщила помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.

В подмосковном Волоколамске задержали мужчину, которого подозревают в похищении, изнасиловании и убийстве супруги. Об этом РИА Новости сообщила помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Следователи сообщают, что 27 января мужчина дождался, когда супруга выйдет с работы, и начал преследовать ее на своем автомобиле. После он попросил ее выйти, затащил в машину и привез в хозяйственное помещение, связал женщине руки скотчем и изнасиловал. Испугавшись ответственности за содеянное, мужчина задушил жену и покинул место преступления. Сестра погибшей, обеспокоенная отсутствием женщины, обратилась в полицию.

Подозреваемого 36-летнего местного жителя задержали. Известно, что супруги были в процессе развода, что могло стать мотивом преступления.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий.