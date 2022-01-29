В рязанском подъезде обнаружили объявленного в федеральный розыск мужчину

В Рязани патрульные полицейские обнаружили в подъезде дома мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани патрульные полицейские обнаружили в подъезде дома мужчину, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Брестской от жильцов одного из домов в полицию поступила жалоба, что в подъезде находится нетрезвый неизвестный мужчина.

В подъезде сотрудники ППСП нашли мужчину в состоянии опьянения и доставили его в отдел полиции по Железнодорожному району Рязани для установления личности. Выяснилось, что 23-летний житель области находится в федеральном розыске по уголовному дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Он скрывался от органов дознания.

Злоумышленника передали инициатору розыска. Мужчину привлекут к уголовной ответственности.