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В рязанском бассейне «Спартак» скончался тренер по греко-римской борьбе
Тренер по греко-римской борьбе Сергей Кулыбко скончался в бассейне «Спартак». Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области, это произошло в четверг, 27 января. По предварительным данным, смерть мужчины наступила не в результате утопления.

Тренер по греко-римской борьбе Сергей Кулыбко утонул в бассейне «Спартак» из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщает Telegram-канал «Усы Куракиной».

Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области, это произошло в четверг, 27 января. По предварительным данным, смерть мужчины наступила не в результате утопления.

По факту случившегося Московский МСО Рязани проводит доследственную проверку. Точная причина смерти устанавливается и станет известна после получения заключения экспертов.