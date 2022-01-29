В рязанском бассейне «Спартак» скончался тренер по греко-римской борьбе

Тренер по греко-римской борьбе Сергей Кулыбко скончался в бассейне «Спартак». Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области, это произошло в четверг, 27 января. По предварительным данным, смерть мужчины наступила не в результате утопления.

Тренер по греко-римской борьбе Сергей Кулыбко утонул в бассейне «Спартак» из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщает Telegram-канал «Усы Куракиной».

Как сообщили РЗН. инфо в пресс-службе СУ СКР по Рязанской области, это произошло в четверг, 27 января. По предварительным данным, смерть мужчины наступила не в результате утопления.

По факту случившегося Московский МСО Рязани проводит доследственную проверку. Точная причина смерти устанавливается и станет известна после получения заключения экспертов.