В Рязани за сутки раскрыли пять наркопреступлений

За сутки сотрудники полиции пресекли пять случаев незаконного оборота наркотических средств на территории Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За сутки сотрудники полиции пресекли пять случаев незаконного оборота наркотических средств на территории Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На улице Шевченко задержали двоих неработающих мужчин — 42-летнего ранее судимого за незаконное хранение наркотиков и содержание наркопритона рязанца и его 44-летнего приятеля. В карманах у мужчин лежали два свертка с N-метилэфедрон массой около 1 грамма каждый.

Также на улице Шевченко задержали 38-летнего рязанца, который был судим за мошенничество и вымогательство. У него нашли и изъяли около 2 граммов кетамина.

На улице Дачной задержали 25-летнюю рязанку, у которой при себе был 1 грамм N-метилэфедрона.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном и крупном размерах).

В рамках расследования уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы наркоторговцев на улице 2-я Линия правоохранители обнаружили и изъяли закладку с синтетическим наркотиком массой около 1 грамма. Вещество предназначалось для наркопотребителей.