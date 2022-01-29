В России проработают вопрос регистрации бездомных и выплаты им пенсий

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, выплат им пенсий и оказания медпомощи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, выплат им пенсий и оказания медпомощи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

« Правительству Р. Ф. подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения… о совершенствовании механизмов регистрации лиц без определенного места жительства, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, и реализации прав таких лиц на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и получение медицинской помощи по месту пребывания; о дополнительных мерах поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную поддержку и медицинскую помощь лицам без определенного места жительства», — говорится в поручении.

Идеи должны представить до 1 мая, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.