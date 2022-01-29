\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 29
-4°
Вск, 30
-5°
Пнд, 31
-2°
ЦБ USD 77.82 -1.13 29/01
ЦБ EUR 86.64 -1.83 29/01
Нал. USD 77.05 / 78.50 13:08
Нал. EUR 86.00 / 87.30 13:08
Новости
Публикации
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
8
23 136
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
9 123
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
5 120
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
10 526
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России естественная убыль населения за год превысила миллион человек
Естественная убыль населения в 2021 году впервые в истории современной России достигла 1,04 млн человек. К этому уровню последний раз показатель приближался в 2000 году, пишет РБК.

Естественная убыль населения в 2021 году впервые в истории современной России достигла 1,04 млн человек. К этому уровню последний раз показатель приблизился в 2000 году, пишет РБК.

Численность постоянного населения страны на 1 января 2022 года составила 145,478 млн человек. За год произошло снижение почти на 693 тыс. человек (-0,5%). Такова предварительная оценка численности постоянного населения, которую Росстат привел 28 января. Предыдущий максимум в современной России был поставлен в 2000 году — минус 958,5 тыс.

В целом убыль населения страны отмечается четвертый год подряд. Население России за это время сократилось на 1,4 млн человек.

Смертность в 2021 году увеличилась на 15,1% — до 2,44 млн человек, а рождаемость снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек — минимум с 2002 года. Поток мигрантов за год составил около 350 тыс. человек.

В марте Росстат уточнит оценку численности постоянного населения страны. К апрелю станут известны результаты общенациональной переписи, которую провели в России осенью прошлого года.