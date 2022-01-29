В России естественная убыль населения за год превысила миллион человек

Естественная убыль населения в 2021 году впервые в истории современной России достигла 1,04 млн человек. К этому уровню последний раз показатель приближался в 2000 году, пишет РБК.

Естественная убыль населения в 2021 году впервые в истории современной России достигла 1,04 млн человек. К этому уровню последний раз показатель приблизился в 2000 году, пишет РБК .

Численность постоянного населения страны на 1 января 2022 года составила 145,478 млн человек. За год произошло снижение почти на 693 тыс. человек (-0,5%). Такова предварительная оценка численности постоянного населения, которую Росстат привел 28 января. Предыдущий максимум в современной России был поставлен в 2000 году — минус 958,5 тыс.

В целом убыль населения страны отмечается четвертый год подряд. Население России за это время сократилось на 1,4 млн человек.

Смертность в 2021 году увеличилась на 15,1% — до 2,44 млн человек, а рождаемость снизилась на 2,3% и составила 1,4 млн человек — минимум с 2002 года. Поток мигрантов за год составил около 350 тыс. человек.

В марте Росстат уточнит оценку численности постоянного населения страны. К апрелю станут известны результаты общенациональной переписи, которую провели в России осенью прошлого года.