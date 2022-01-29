\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 29
-5°
Вск, 30
-5°
Пнд, 31
-2°
ЦБ USD 77.82 -1.13 29/01
ЦБ EUR 86.64 -1.83 29/01
Нал. USD 77.05 / 78.50 13:08
Нал. EUR 86.00 / 87.30 13:08
Новости
Публикации
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
8
23 799
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
9 421
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
5 342
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
10 743
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Петербурге отравилась наркотиками 11-месячная девочка
В Санкт-Петербурге 11-месячная девочка отравилась наркотиками. Это произошло около недели назад, сейчас ребенок находится в больнице, сообщает РЕН ТВ.

В Санкт-Петербурге 11-месячная девочка отравилась наркотиками. Это произошло около недели назад, сейчас ребенок находится в больнице, сообщает РЕН ТВ.

Матери младенца 17 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Девушку не арестовали.

По словам прабабушки девочки, наркотические вещества в организме ребенка обнаружили медики. Мать еще не сдавала тест на наркотики и сама находится в удовлетворительном состоянии.

Известно также, что отец малышки не живет с семьей.