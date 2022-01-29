В Петербурге отравилась наркотиками 11-месячная девочка

В Санкт-Петербурге 11-месячная девочка отравилась наркотиками. Это произошло около недели назад, сейчас ребенок находится в больнице, сообщает РЕН ТВ.

В Санкт-Петербурге 11-месячная девочка отравилась наркотиками. Это произошло около недели назад, сейчас ребенок находится в больнице, сообщает РЕН ТВ .

Матери младенца 17 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Девушку не арестовали.

По словам прабабушки девочки, наркотические вещества в организме ребенка обнаружили медики. Мать еще не сдавала тест на наркотики и сама находится в удовлетворительном состоянии.

Известно также, что отец малышки не живет с семьей.