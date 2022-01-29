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В Клепиковском районе два пассажира пострадали в ДТП
В пятницу, 28 января, возле дома № 2 на улице Совхозной в Молькине Клепиковского района произошло ДТП. Столкнулись ZAZ Chance и Ford Focus, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В пятницу, 28 января, возле дома № 2 на улице Совхозной в Молькине Клепиковского района произошло ДТП. Столкнулись ZAZ Chance и Ford Focus, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Авария прозошла в 22:05, сообщил официальный представитель Госавтоинспекции в Клепиковском районе Дмитрий Цыганов.

Водитель автомобиля ZAZ Chance ехал с улицы Заречной в сторону Тумы. При выезде на перекресток с второстепенной дороги на главную он не пропустил Ford Focus.

Пострадали два пассажира ZAZ.