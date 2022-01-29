В Клепиковском районе два пассажира пострадали в ДТП

В пятницу, 28 января, возле дома № 2 на улице Совхозной в Молькине Клепиковского района произошло ДТП. Столкнулись ZAZ Chance и Ford Focus, сообщается на сайте ИД «Пресса».