В Клепиковском районе два пассажира пострадали в ДТП
В пятницу, 28 января, возле дома № 2 на улице Совхозной в Молькине Клепиковского района произошло ДТП. Столкнулись ZAZ Chance и Ford Focus, сообщается на сайте ИД «Пресса».
В пятницу, 28 января, возле дома № 2 на улице Совхозной в Молькине Клепиковского района произошло ДТП. Столкнулись ZAZ Chance и Ford Focus, сообщается на сайте
Авария прозошла в 22:05, сообщил официальный представитель Госавтоинспекции в Клепиковском районе Дмитрий Цыганов.
Водитель автомобиля ZAZ Chance ехал с улицы Заречной в сторону Тумы. При выезде на перекресток с второстепенной дороги на главную он не пропустил Ford Focus.
Пострадали два пассажира ZAZ.