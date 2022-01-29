Рязанец устроил дебош в гостях у знакомого на улице Пугачева

Патрульные полицейские задержали жителя Рязани, который устроил пьяный дебош в гостях у приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Патрульные полицейские задержали жителя Рязани, который устроил пьяный дебош в гостях у приятеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером 28 января в отдел полиции по Московскому району поступило сообщение от жителя дома на улице Пугачева о том, что в его квартире нетрезвый знакомый ведет себя буйно и отказывается уходить. На место направили наряд сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции.

На месте хозяин квартиры рассказал, что гость продолжает вести себя агрессивно и угрожает взяться за нож.

В присутствии полицейских 46-летний мужчина не успокоился и отказался добровольно проследовать в отдел полиции. Правоохранители были вынуждены надеть на гостя наручники.

Проводится проверка. По ее результатам дебошира привлекут к ответственности соответственно с законом.