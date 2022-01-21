На нескольких маршрутах, следующих в Недостоево, произойдут изменения

Об этом стало известно на встрече жителей микрорайона с главой управления транспорта мэрии Вениамином Синяковым.

Жители Недостоева обсудили с начальником управления транспорта мэрии Вениамином Синяковым вопросы обеспечения микрорайона. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Встреча прошла в четверг, 20 января.

Рязанцы отметили, что из-за изменений, связанных с маршрутом № 82, поселок обслуживает недостаточное число автомобилей. Также они недовольны отсутствием прямого сообщения микрорайона с кардиодиспансером.

Вениамин Синяков рассказал о мерах, которые смогут улучшить транспортную ситуацию в Недостоеве. Так, автобусы № 90 с 24 января будут следовать через кардиодиспансер.

Число машин на маршруте № 30 увеличат на две единицы. «Мониторинг, который проводили специалисты управления в последнее время, показал, что на маршрут необходимо добавить еще три автобуса. Мы рассмотрим возможность решения этой задачи», — отметил Вениамин Синяков.

С 12 января возобновили работу маршрута № 55 «ДПР-5 — ЗАО Русская кожа». Его машины заезжают в Недостоево до конечной остановки как в сторону Кожзавода, так и при обратном следовании в город. «Для удобства пассажиров на автобусах размещены трафареты с указанием пути следования автобуса — в центр города или в сторону Кожзавода», — отметили в мэрии.

На маршруте № 21 добавили два дополнительных автобуса. Помимо этого, троллейбусный маршрут № 9 планируют продлить до остановки «Роддом № 2». Специалисты проводят техническую подготовку контактной сети.