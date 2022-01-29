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Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу в феврале
В Госдуме рассказали, какие новые законы будут действовать в России с февраля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В Госдуме рассказали, какие новые законы будут действовать в России с февраля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что маткапитал проиндексируют не по прогнозной, а по фактической инфляции — на 8,4%. Размер на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго — до 693,1 тыс. рублей. С момента введения маткапитала семьям выдали 11,6 млн сертификатов. В этом году деньгами смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми.

«Кроме того, с 1 февраля заработает закон, защищающий минимальный доход должников от взыскания. Появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды. Закон направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию», — написал Володин.

Володин также сообщил о других новых законах. Речь в частности идет о пожизненном заключении для педофилов, штрафах за немаркированные табак и алкоголь, об индексации пенсий.