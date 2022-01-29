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На жителя Шиловского района возбудили уголовное дело за торговлю спиртным из дома
Жителя Шиловского района привлекут к уголовной ответственности за незаконный сбыт алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Жителя Шиловского района привлекут к уголовной ответственности за незаконный сбыт алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские не первый раз выявляют факт реализации алкоголя в доме местного жителя. Ранее мужчину привлекали за это нарушение к административной ответственности.

Проверка показала, что нарушитель продолжает нарушать закон и торгует алкоголем из своего дома. Незаконный сбыт спиртного задокументирован. Теперь местному жителю грозит уголовное наказание.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо в виде исправительных работ на срок до года.