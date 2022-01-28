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Жильцы многоэтажки на Первомайском проспекте пожаловались на затопленный подвал и запах от канализации
При подобных ЧП жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию «Факт-Н», в чьем ведении находится дом, но коммунальщики лишь присылали спецтранспорт, откачивали воду, но уклонялись от замены текущих труб.

В конце января в редакцию РЗН. инфо обратились жильцы дома № 66 корпус 2 на Первомайском проспекте с жалобами на подтопление подвала и запах от нечистот, который уже не первый день стоит во всем подъезде

«В подвале нашей 12-тиэтажки стоит вода из-за течи в канализационных трубах», — рассказал РЗН. инфо собственник одной из квартир. — По этой причине в подъезде наблюдается повышенная влажность, а зловоние от нечистот распространяется практически на весь наш дом от нижних до верхних этажей. Такая ситуация возникает несколько раз в год". При подобных ЧП жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию «Факт-Н», в чьем ведении находится дом, но коммунальщики лишь присылали спецтранспорт, откачивали воду, но уклонялись от замены текущих труб.

Летом из-за высокой влажности в подъезде наблюдаются полчища комаров, но это также не служит весомым импульсом для УК к замене ветхих труб.

После обращения в редакцию жителей 12-этажки корреспондент РЗН. инфо позвонил в управляющую компанию, где заверили, что спецтранспорт уже ведет работы по откачке воды, а подтопление связано с засорением канализации одним из нерадивых обитателей дома. Опрошенные нами жильцы никакой спецтехники не видели и прислали фотографии, свидетельствующие о сырости и проникновении воды в подвал.

Собственники нескольких квартир в доме № 66 корпус 2 на Первомайском проспекте готовы обратиться за помощью в разрешении ситуации к региональным властям и представителям надзорных органов.