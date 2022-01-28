В Свердловской области один человек погиб при взрыве снаряда времен войны

Инцидент произошел в городе Реж.

В Свердловской области один человек погиб при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил « Интерфакс » со ссылкой на источник в скорой помощи.

Взрыв случился в городе Реж. В результате детонации пострадали шесть человек, их госпитализировали.

По словам собеседника, снаряд обнаружили во время ремонтных работ. Специалисты успели вывести его на предприятие по утилизации. Там он взорвался после выгрузки из специального автомобиля.

«Все пострадавшие — сотрудники завода», — рассказал журналистам источник.