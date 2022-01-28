В Старожиловском районе задержали пьяного водителя

У 43-летнего водителя обнаружили 1,164 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Старожиловском районе задержали пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В деревне Аристово Старожиловского района полицейские остановили «ВАЗ» для проверки документов. У 43-летнего местного жителя сотрудники заметили характерные признаки алкогольного опьянения — устойчивый запах алкоголя из рта.

Медосвидетельствование показало у водителя 1,164 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили на него протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП. Водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.