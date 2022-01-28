В рязанском УМВД подвели итоги работы за 2021 год

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, в нем приняли участие руководители УМВД, начальники структурных и территориальных подразделений рязанской полиции.

В региональном УМВД состоялось заседание коллегии под председательством генерал-майора полиции Владимира Алай. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, в нем приняли участие руководители УМВД, начальники структурных и территориальных подразделений рязанской полиции.

Врио начальника штаба УМВД полковник внутренней службы Владимир Зотов отметил, что за 2021 года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 8,7% (с 10 023 в 2020 году до 9 151 в 2021 году). Среди них: убийства (49; ‑2%), грабежи (183; -18,3%), кражи (2630; -8,9%), в том числе из квартир с незаконным проникновением (255; -21,1%), мошенничества (614; ‑29,3%), преступления, совершенные в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (1777; -18%). Уровень преступности составил 833,2 посягательства на 100 тысяч населения, что является самым низким в ЦФО (ЦФО — 1131,5).

Рязань заняла 16 место по России и третье по ЦФО по раскрываемости преступлений. Она составила 64,1%.

Сотрудники следственных подразделений за 2021 года раскрыли и довели до суда уголовные дела по 41 (15 в 2020 году; в 2,7 раза больше) преступлению, совершенному в составе организованных групп или преступных сообществ, к уголовной ответственности привлечено 64 (+42,2%) участника организованных преступных групп, в том числе три организатора.

Общее число выявленных тяжких и особо тяжких экономических преступлений составило 519 (+27,2%), совершенных в крупном и особо крупном размерах — 117 (+12,5%), больше задокументировано уголовно-наказуемых деяний в сфере экономической деятельности (455; +32,7%), лесопромышленном комплексе (12; в три раза). Задокументировано 55 фактов взяточничества. Окончено расследование и направлены в суды уголовные дела по 12 (в 2020 году — пять) преступным деяниям, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных купюр.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уменьшилось на 43,8%, лицами, в состоянии алкогольного опьянения — на 8% (1 568), наркотического опьянения — на 33,3% (18).

По линии противодействия нелегальной миграции расследовали на 4,3% (по сравнению с 2020 годом) больше преступлений и на 30,2% больше выявили административных правонарушений. Наложили штрафов на сумму более 16,6 млн рублей (+27,1%).

Общее количество дорожно-транспортных происшествий в 2021 году снизилось на 7,4%, в которых людей погибло меньше на 11,9% (со 185 до 163) и на 6,2% меньше (с 2 106 до 1 976) — получили ранения. Тяжесть последствий составила 7,6 (в 2020 году — 8,1) погибших на 100 пострадавших (по ЦФО — 7,9; Россия — 8,1).

Количество ДТП с пьяными водителями уменьшилось на 16,4% (со 195 до 163).

В 2021 году на службу в органы внутренних дел приняли 372 кандидата и прибыли 53 выпускника из образовательных организаций системы МВД России, среди подразделений ЦФО УМВД России по Рязанской области по количеству принятых на службу кандидатов занимает пятое место.

По результатам ежегодного медиарейтинга «Лучшая работа со СМИ», проводимого редакцией областного издания «Комсомольская правда Рязань», в ходе которого были опрошены почти все руководители информационных ресурсов региона, взаимодействие УМВД России по Рязанской области со СМИ было признано «Абсолютно лучшей работой со СМИ в 2021 году». Работа УМВД России по Рязанской области со СМИ в 2021 году получила рекордно высокий за всю историю конкурса рейтинг.

Подводя итоги заседания коллегии, начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир Алай от лица руководства УМВД и руководителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона поблагодарил личный состав УМВД за продуктивную работу в очень непростых условиях в 2021 году и выразил надежду, что в 2022 году рязанской полиции удастся добиться более высоких результатов.