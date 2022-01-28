В Рязанском районе 36-летний мужчина покончил с собой
Тело обнаружили в селе Реткино в четверг, 27 января.
В Рязанском районе 36-летний мужчина покончил с собой. Об этом сообщило издание «
Труп мужчины обнаружили в квартире в селе Реткино в четверг, 27 января. Тело нашли соседи. Сообщается, что погибший жил один.
«По факту обнаружения трупа мужчины 1985 года рождения проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства выясняются», — сообщила журналистам старший следователь Рязанского МСО регионального СУ