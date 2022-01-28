В Рязанском районе 36-летний мужчина покончил с собой

Тело обнаружили в селе Реткино в четверг, 27 января.

В Рязанском районе 36-летний мужчина покончил с собой. Об этом сообщило издание « МК в Рязани » со ссылкой на собственный источник.

Труп мужчины обнаружили в квартире в селе Реткино в четверг, 27 января. Тело нашли соседи. Сообщается, что погибший жил один.