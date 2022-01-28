В Рязанском агротехнологическом университете отметили Татьянин день

Праздничные мероприятия состоялись на площадке перед студенческим ДК в понедельник, 24 января.

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева отметили День студента. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Праздничные мероприятия состоялись на площадке перед студенческим ДК в понедельник, 24 января.

С приветственным словом выступил ректор университета Александр Шемякин. «Дорогие студенты! Примите самые искренние и теплые поздравления с вашим праздником! Надо сказать, что студенческие годы — это самый увлекательный, насыщенный и ответственный период в жизни каждого человека, период, когда закладывается основа для будущих побед. Желаю вам интересных и незабываемых студенческих лет, мудрых наставников и верных друзей, вдохновения, упорства, веры в свои силы, неугасаемой энергии, жажды знаний и, конечно же, здоровья и удачи! С Днем Российского студенчества!», — сказал ученый.

В этот день площадка превратилась в место веселого праздника, который студенты отметили традиционными забавами в формате спортивно-развлекательного квеста «От сессии до сессии».

За право считаться самой быстрой, ловкой и эрудированной командой состязались восемь сборных. Факультет дополнительного профессионального и среднего профессионального образования представил шесть команд. По одной команде представили студенты, получающие высшее образование, и преподаватели.

По итогам соревнований I и III места заняли команды «Легион» и «Жареные колбаски» (факультет дополнительного профессионального и среднего профессионального образования), на II месте — «Звездный РГАТУ» (команда студенческого актива).

Победители получили дипломы и призы от профкома студентов РГАТУ. Торжество продолжилось чаепитием.