В Рязанской области за сутки выявили 401 новый случай коронавируса

Данные на пятницу, 28 января, опубликовал федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки выявили 401 новый случай коронавируса. Данные на пятницу, 28 января, опубликовал федеральный оперштаб.

Этот показатель стал максимальным за период пандемии.

Всего в регионе зафиксировали 65 674 случаев COVID-19. В больницы Рязанской области за прошедший день госпитализировали 95 пациентов с заражением.

За сутки от коронавируса умерли семь жителей региона. Всего число летальных случаев достигло 2 843. Выздоровели за сутки 15 человек, всего — 58 347.

В России за сутки выявили 98 040 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 11 502 657.

За сутки выздоровели 29 506 человек, всего с начала пандемии вылечились 10 159 197 человек.

За сутки скончались 673 человека, всего — 329 443.