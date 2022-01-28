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В Рязанской области за неделю Роспотребнадзор нашел 58 нарушений антиковидных мер
В отношении четырех ИП и одной и из сетей по торговле продуктами питания возбудили дела об административных правонарушениях.

В Рязанской области за неделю Роспотребнадзор нашел 58 нарушений антиковидных мер. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Плановые проверки проводили с 20 по 28 января. На предприятиях сферы торговли и услуг нашли 58 нарушений, в отношении четырех ИП и одной и из сетей по торговле продуктами питания возбудили дела об административных правонарушениях.

Также в пятницу, 28 января, рейды прошли на 27 объектах в области — в общественном транспорте и магазинах.

В Кораблине суд на две недели приостановил деятельность предпринимателя, который занимался продажей продуктов питания.