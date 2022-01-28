В Рязанской области федеральные трассы будут чистить 29 единиц техники

Водителей призвали быть внимательными и осторожными в сложных погодных условиях и соблюдать правила дорожного движения.

В Рязанской области федеральные трассы будут чистить 29 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В выходные, 29 и 30 января, на территории Рязанской области ожидается снежная погода.

Для ликвидации последствий непогоды на участки федеральных трасс в Рязанской области направят 29 единиц техники.

«Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно дорожной обстановке. Дежурство на трассах ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль сети федеральных автодорог», — отметили в учреждении.

В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призвали водителей быть внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим по погоде, соблюдать дистанцию, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.