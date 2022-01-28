В рязанской ГРЭС сотрудникам сообщили, что не пустят их на работу без прививки от ковида. Об этом
Тех сотрудников, у кого нет медотвода, прививки или тех, кто не переболел, отстранят от работы без сохранения зарплаты с 31 января.
«Руководство издало приказ, но печать предприятия на нем отсутствует. С документом нас ознакомили под роспись, но заверенную копию приказа начальник отдела кадров выдать отказалась», — рассказал собеседник газеты.
Работники пояснили, что это вторая попытка руководства. В 2021 году приказ об отстранении сфотографировали и выложили в соцсеть.
«Новая газета» обратилась за комментарием к директору РГРЭС Андрею Горелову. Он объяснил документ постановлением регионального управления Роспотребнадзора. Горелов отметил, что на предприятии 99% процентов работников либо сделали прививку, либо имеют медотвод или переболели.
По данным издания, таких работников всего 80%. Из 570 человек 50 в понедельник, 31 января, не смогут попасть на работу.
Фото «Новая газета»