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В рязанской ГРЭС сотрудникам сообщили, что не пустят их на работу без прививки от ковида
Тех сотрудников, у кого нет медотвода, прививки или тех, кто не переболел, отстранят от работы без сохранения зарплаты с 31 января.

В рязанской ГРЭС сотрудникам сообщили, что не пустят их на работу без прививки от ковида. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на работника предприятия.

Тех сотрудников, у кого нет медотвода, прививки или тех, кто не переболел, отстранят от работы без сохранения зарплаты с 31 января.

«Руководство издало приказ, но печать предприятия на нем отсутствует. С документом нас ознакомили под роспись, но заверенную копию приказа начальник отдела кадров выдать отказалась», — рассказал собеседник газеты.

Работники пояснили, что это вторая попытка руководства. В 2021 году приказ об отстранении сфотографировали и выложили в соцсеть.

«Новая газета» обратилась за комментарием к директору РГРЭС Андрею Горелову. Он объяснил документ постановлением регионального управления Роспотребнадзора. Горелов отметил, что на предприятии 99% процентов работников либо сделали прививку, либо имеют медотвод или переболели.

По данным издания, таких работников всего 80%. Из 570 человек 50 в понедельник, 31 января, не смогут попасть на работу.

Фото «Новая газета»