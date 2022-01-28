В Рязани задержали 31-летнюю закладчицу

У нее в рюкзаке нашли контейнер с 40 граммами марихуаны, электронные весы и упаковочные материалы.

В Рязани задержали 31-летнюю закладчицу. Об этом сообщило региональное УМВД.

Оперативники подошли к женщине на улице Песоченской. Рязанке предложили пройти личный досмотр. У нее в рюкзаке нашли контейнер с 40 граммами марихуаны, электронные весы и упаковочные материалы. Помимо этого, полицейские изъяли у нее телефоны с перепиской, подтверждающей криминальный характер деятельности.

Ранее правоохранители предположили, что рязанка работает на нелегальный интернет-магазин по продаже наркотиков. Она подключилась к бизнесу, проживая в Москве. Вернувшись в Рязань, она продолжила нелегальную деятельность.

После полицейские нашли на улице Полевой закладку с марихуаной. По версии правоохранителей, ее сделала рязанка.

На женщину завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере»).