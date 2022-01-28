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В Рязани возбудили второе уголовное дело против вора-рецидивиста
Мужчина призывал пользователей социальных сетей к экстремистской деятельности.

В Рязани 24 января возбудили второе уголовное дело в отношении вора-рецидивиста, размещавшего в соцсетях призывы к нападениям по мотивам национальной ненависти. Об этом сообщил Telegram-канал «Опер слил».

Мужчина был осужден ранее по части 1 статьи 161, части 4 статьи 162, части 2 статьи 209, части 3 статьи 222 УК РФ. В общей сложности он провел в местах лишения свободы 19 лет.

Несмотря на это, он призывал пользователей социальных сетей к экстремистской деятельности. Его заключили под стражу.