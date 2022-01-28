В Рязани «КамАЗ» снес ограничитель высоты

Авария произошла на Ряжском шоссе утром пятницы, 28 января.

В Рязани «КамАЗ» снес ограничитель высоты. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

Авария произошла на Ряжском шоссе, около Асфальтобетонного завода, утром пятницы, 28 января.

По словам очевидцев, грузовик сломал опору. Свидетели отметили, что по всей проезжей части работает кран.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», на дороге образовалась пробка в сторону Реткино. В полиции сообщили, что в ДТП обошлось без пострадавших.