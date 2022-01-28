\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 28
-10°
Сбт, 29
-4°
Вск, 30
-4°
ЦБ USD 77.82 -1.13 29/01
ЦБ EUR 86.64 -1.83 29/01
Нал. USD 77.20 / 78.50 12:49
Нал. EUR 86.00 / 87.18 12:49
Новости
Публикации
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 2022 15:49
7
20 186
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
8 270
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
4 580
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
10 003
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России производители сока и газировки предупредили о повышении цен
Рост цен связан с колебанием курса валют, роста стоимости упаковки, топлива, сырья и введения маркировки продукции.

В России производители сока и газировки предупредили о повышении цен. Об этом пишет «Коммерсант».

В феврале сразу несколько производителей поднимут цены на свою продукцию в размере до 25%. Среди них Coca-Сola, PepsiCo, «Сады Придонья», «Шишкин лес».

С 1 февраля Coca-Сola повысит цены на напитки на 6,8%, компания «Якобс» — на 10-20%, «Сады Придонья» — на 8%.

С 14 февраля «Шишкин лес» поднимет стоимость продукции сразу на 20%, а PepsiCo увеличит стоимость соков и нектаров «Любимый» и «Фруктовый сад», J7, чая Lipton, газировки Pepsi, воды «Аква минерале» в среднем на 8,4%.

В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод отметили, что рост цен связан с колебанием курса валют, роста стоимости упаковки, топлива, сырья и введения маркировки продукции.

В Минсельхозе прокомментировали ситуацию и сказали, что высокие темпы роста цен на продовольственные товары — это мировой тренд на протяжении двух последних лет.