В России производители сока и газировки предупредили о повышении цен

Рост цен связан с колебанием курса валют, роста стоимости упаковки, топлива, сырья и введения маркировки продукции.

В России производители сока и газировки предупредили о повышении цен. Об этом пишет «Коммерсант».

В феврале сразу несколько производителей поднимут цены на свою продукцию в размере до 25%. Среди них Coca-Сola, PepsiCo, «Сады Придонья», «Шишкин лес».

С 1 февраля Coca-Сola повысит цены на напитки на 6,8%, компания «Якобс» — на 10-20%, «Сады Придонья» — на 8%.

С 14 февраля «Шишкин лес» поднимет стоимость продукции сразу на 20%, а PepsiCo увеличит стоимость соков и нектаров «Любимый» и «Фруктовый сад», J7, чая Lipton, газировки Pepsi, воды «Аква минерале» в среднем на 8,4%.

В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод отметили, что рост цен связан с колебанием курса валют, роста стоимости упаковки, топлива, сырья и введения маркировки продукции.

В Минсельхозе прокомментировали ситуацию и сказали, что высокие темпы роста цен на продовольственные товары — это мировой тренд на протяжении двух последних лет.