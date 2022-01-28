В Песочне на ярмарке выходного дня торговали мясом без документов

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ, продавцу выдали предписание на утилизацию недоброкачественной продукции.

В Песочне на ярмарке выходного дня торговали мясом без документов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельзохнадзора.

В субботу, 22 ноября, сотрудники ведомства провели рейд на ярмарке около КДЦ «Октябрь» на улице Новоселов. Россельхознадзор выявил, что на одной из точек торговали продукцией птицеводства без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства»). Продавцу выдали предписание на утилизацию недоброкачественной продукции.