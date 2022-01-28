В Песочне на месте «зеленой зоны» планируют построить высотки

В Рязани началась подготовка предложений по изменению генплана города.

В Песочне на месте «зеленой зоны» планируют построить высотки. В Рязани началась подготовка предложений по изменению генплана города, говорится в постановлении мэрии.

Территорию из пяти участков общей площадью 15 035 кв. м. планируют перевести из зоны садово-дачных участков и озеленения специального назначения на зону застройки многоэтажными жилыми домами. Речь идет о земле за ДС «Олимпийский».

Застройщиками указаны компании «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» и «СТРОЙПАРТНЕР». Обе фирмы ранее были связаны с директором «Северной компании» Михаилом Михайловым.