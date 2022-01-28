В центре Рязани легковушка врезалась в троллейбус

Авария произошла вечером четверга, 27 января.

В центре Рязани легковушка врезалась в троллейбус. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в четверг, 27 января, примерно в 18:35, в районе дома № 72 по Первомайскому проспекту.

По предварительным данным, 23-летний рязанец на Daewoo Nexia наехал на стоявший троллейбус ВМЗ, за рулем которого был 33-летний мужчина.

В результате аварии пострадал водитель легковушки. Ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.