В Башкирии в мусороперерабатывающем комплексе нашли труп младенца

Тело ребенка обнаружили в городе Мелеуз.

В Башкирии в мусороперерабатывающем комплексе нашли труп младенца. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное СУ С. К. России .

Тело новорожденного обнаружили в четверг, 27 января, в комплексе в городе Мелеуз.

Следователи начали проверку. По информации управления, они осмотрели место происшествия, а также назначили судмедэкспертизу для определения причины гибели ребенка.

Помимо этого, сотрудники управления совместно с полицейскими смогли найти мать младенца. «С ней проводятся следственные действия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.