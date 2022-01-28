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В 2022 году в Рязанской области пожарным увеличат зарплату
Деньги заложены в бюджете области.

В Рязанской области в 2022 году пожарным увеличат зарплату. Об этом стало известно время визита губернатора Николая Любимова в Рыбновский район, пишет сайт облправительства.

Глава региона посетил пожарную часть № 35 государственной противопожарной службы по охране города Рыбное. Любимов осмотрел спецтехнику и пожарно-техническое вооружение, пост газодымозащитной службы, диспетчерскую.

Помимо этого, губернатор пообщался с личным составом части. В частности, пожарные спросили у Николая Любимова по поводу повышения заработной платы.

По словам главы региона, в бюджете области на 2022 год на эти цели предусмотрены 92,5 миллиона рублей. «Прибавка в среднем составит 6 тысяч. Новая зарплата будет начисляться с 1 января, поэтому будет сделан перерасчет», — отметил губернатор. Решение коснется пожарных, водителей пожарных автомобилей, начальников караулов, отделений и других работников подразделений, непосредственно участвующих в тушении пожаров. Примерно на ту же сумму в среднем увеличится и зарплата руководителей частей, их замов, мастеров газодымозащитной службы, инженеров пожарных частей.

Помимо этого, Николай Любимов отметил, что зарплату работникам пожарных частей планируют увеличить в 2023 и 2024 годах. Плата каждый год будет повышаться на 4 000 рублей.

«Хочу извиниться за то, что вам пришлось так долго ждать этого решения. У вас будет достойная зарплата, для этого примем все меры. Это важно. Если позволит бюджет, и будет возможность сделать это быстрее, обязательно ее используем», — заявил глава региона.