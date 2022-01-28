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В 2022 году в Рязанской области по нацпроекту «Культура» отремонтируют пять библиотек
28 января, губернатор Николай Любимов осмотрел Баграмовскую сельскую библиотеку, которую модернизировали по национальному проекту «Культура».

В пятницу, 28 января, губернатор Николай Любимов осмотрел Баграмовскую сельскую библиотеку в Рыбновском районе, которую модернизировали по национальному проекту «Культура».

Экскурсию провела ведущий библиотекарь Нелля Шоль. В мероприятии участвовали также министр культуры и туризма региона Виталий Попов и сотрудники библиотеки.

На ремонт библиотеки из резервного фонда правительства России направили пять млн рублей. На них купили мебель, оборудование и более 3 500 новых книг. Ремонт помещения и дизайн-проект сделали на деньги из муниципального бюджета — более 2,3 млн рублей.

Николай Любимов посмотрел, как оформлена и оборудована входная зона «Книжный старт» для детей, зона «Литературный перекресток» — для взрослых, «BOOK-тусовка» — для молодежи. Большую часть помещения отдали «Территории детства» — пространству, которое может трансформироваться в зал для массовых мероприятий, самостоятельных занятий, в том числе с интерактивным оборудованием. Для читателей создали компьютерные места с точкой доступа к подписным ресурсам библиотеки и электронным услугам. В библиотеке также действует клуб «Малышок» для дошкольников, организована «Мамина школа», курсы компьютерной, правовой и цифровой грамотности, проводятся мастер-классы, творческие встречи.

В здании установили мемориальный стенд, посвященный легендарной труженице Дарьи Гармаш, которая жила и работала в Баграмове.

«Чем больше разных возможностей дает библиотека, тем больше людей в нее приходит. Для этого, конечно, нужны соответствующие условия, и они создаются. Модернизацию библиотек обязательно будем продолжать», — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что это не просто ремонт зданий, а наполнение работы учреждений новыми функциями и оборудованием.

Также Любимов заявил, что на базе библиотек снова будут оказывать населению бесплатные юридические консультации. Они будут проходить не реже одного раза в месяц.

Глава региона поручил министру культуры и туризма совместно с местной администрацией привести в порядок прилегающую территорию к библиотеке.

Николай Любимов заявил, что по национальному проекту «Культура» в Рязанской области в 2022 году запустят не менее пяти библиотек нового поколения.

«Регион успешно работает в этом направлении, и федеральный центр выделил нам на это дополнительные деньги, — сказал губернатор. — Надеюсь, что в этом году, как и в прошлом, нам удастся сделать больше запланированного. В 2021 году было реконструировано таким образом на пять библиотек больше».