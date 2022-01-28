Средняя зарплата в Рязанской области выросла до 39,8 тысяч рублей

За месяц показатель вырос на 0,6%.

Средняя зарплата в Рязанской области выросла до 39,8 тысяч рублей. Данные за ноябрь 2021 года опубликовал Рязаньстат.

Отмечается, что за месяц она повысилась на 0,6%.

Самые большие зарплаты по итогам ноября 2021 года зафиксировали у разработчиков компьютерных программ — 90,3 тысяч рублей, а также на предприятиях по производству периферийного оборудования для ПК — 87 тысяч. Самые низкие — в агентствах по подбору персонала и на предприятиях по монтажу промышленного оборудования (12,8 тысяч).

Отмечается, что речь идёт о «белых» зарплатах.