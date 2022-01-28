Синоптики дали прогноз по половодью в Рязанской области

По словам синоптиков, если снег будет активно таять в первой половине марта, то раннее половодье не даст значительных максимальных уровней воды.

Синоптики дали прогноз по весеннему половодью в Рязанской области. Об этом сообщил сайт Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Специалисты отметили, что в январе число осадков превысило норму в два-три раза. Толщина покрова больше нормы в 1,5-2,5 раза и составляет 24-62 сантиметра. Больше всего снежный покров в Туме (62 см), Елатьме (53 см) и Старожилове (55 см). По словам синоптиков, запас воды в снеге составляет 210% нормы.

На 27 января уровень воды в реках соответствует норме.

Характер половодья определит погода в феврале и марте. Отмечается, что ожидается температура чуть выше нормы, но холоднее прошлогодней. Снег начнет активно таять в третьей декаде марта-начале апреля.

«При успешности этого прогноза есть опасность дружного половодья и повышенных максимальных уровней воды», — отметили специалисты.

По словам синоптиков, если снег будет активно таять в первой половине марта, то раннее половодье не даст значительных максимальных уровней воды.

«Слабо промерзшая почва может впитать значительное количество влаги и не допустить ее быстрое и мощное скатывание в русловую сеть. Поэтому, несмотря на „перебор“ влагозапаса, возможно, что максимальные уровни предстоящего половодья на реках области будут около и ниже среднемноголетних значений» — говорится в сообщении.