Рязанское минспорта объявило флешмоб в поддержку российских олимпийцев
Он пройдет до конца игр в Пекине.
Рязанцам предложили принять участие во флешмобе в поддержку олимпийских спортсменов из России. Информацию опубликовало областное минспорта.
Ведомство объявило флешмоб совместно с региональным Центром спортивной подготовки.
Для участия в нем необходимо:
- Разместить в соцсетях фото и видео с активного зимнего отдыха (коньки, лыжи, санки, ватрушки
и т. д.);
- Добавить хэштеги:
#КомандаРоссии, #ВеримвРоссию, #ВместеМыСила, #РязаньВместесВами;
- Подписаться на группы министерства и центра спортивной подготовки в соцсети «ВКонтакте».
Флешмоб продлится до окончания игр.
Зимняя олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 8 по 20 февраля.