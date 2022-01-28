Рязанское минспорта объявило флешмоб в поддержку российских олимпийцев

Он пройдет до конца игр в Пекине.

Рязанцам предложили принять участие во флешмобе в поддержку олимпийских спортсменов из России. Информацию опубликовало областное минспорта.

Ведомство объявило флешмоб совместно с региональным Центром спортивной подготовки.

Для участия в нем необходимо:

Разместить в соцсетях фото и видео с активного зимнего отдыха (коньки, лыжи, санки, ватрушки и т. д. ); Добавить хэштеги: #КомандаРоссии , #ВеримвРоссию , #ВместеМыСила , #РязаньВместесВами ; Подписаться на группы министерства и центра спортивной подготовки в соцсети «ВКонтакте».

Флешмоб продлится до окончания игр.

Зимняя олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 8 по 20 февраля.