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Рязанский «Политех» проведет бизнес-завтрак в онлайн-формате
Темой мероприятия станет «Отчетности 2021: на что стоит обратить внимание».

Рязанский «Политех» проведет бизнес-завтрак в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Темой мероприятия станет «Отчетности 2021: на что стоит обратить внимание». В бизнес-завтраке примут участие директор вуза Игорь Мурог, глава ООО «Консалт-Трейдинг» Илья Моторин, преподаватель-консультант по налогообложению и финансам Евгений Кацуба, а также глава Областной налоговой консультации Надежда Скворцова.

Модератором встречи станет Елена Дробах — президент Фонда социально-экономического развития регионов «ФОРАР», сопредседатель Совета по международной экономической деятельности Ассамблеи народов Евразии, руководитель Комитета по развитию и поддержке женского предпринимательства, соучредитель корпоративного направления FCR (FreshBiz Center Russia).

Мероприятие состоится 3 февраля в 11:00. Участие бесплатное, информация о регистрации — по ссылке. Количество участников ограничено.