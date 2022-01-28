Рязанский «Политех» проведет бизнес-завтрак в онлайн-формате

Темой мероприятия станет «Отчетности 2021: на что стоит обратить внимание».

Рязанский «Политех» проведет бизнес-завтрак в онлайн-формате. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Темой мероприятия станет «Отчетности 2021: на что стоит обратить внимание». В бизнес-завтраке примут участие директор вуза Игорь Мурог, глава ООО «Консалт-Трейдинг» Илья Моторин, преподаватель-консультант по налогообложению и финансам Евгений Кацуба, а также глава Областной налоговой консультации Надежда Скворцова.

Модератором встречи станет Елена Дробах — президент Фонда социально-экономического развития регионов «ФОРАР», сопредседатель Совета по международной экономической деятельности Ассамблеи народов Евразии, руководитель Комитета по развитию и поддержке женского предпринимательства, соучредитель корпоративного направления FCR (FreshBiz Center Russia).