Рязанских водителей предупредили о рейдах полиции

Во время рейдов нашли 21 нарушение, в числе которых управление автомобилем с техническими неисправностями, нарушения тонировки стекол менее нормативного и невыполнение обязанности по страхованию транспортных средств.