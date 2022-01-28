Рязанских водителей предупредили о рейдах полиции
Во время рейдов нашли 21 нарушение, в числе которых управление автомобилем с техническими неисправностями, нарушения тонировки стекол менее нормативного и невыполнение обязанности по страхованию транспортных средств.
В Рыбновском районе прошли рейды автоинспекторов. Об этом сообщила
Во время рейдов нашли 21 нарушение, в числе которых управление автомобилем с техническими неисправностями, нарушения тонировки стекол менее нормативного и невыполнение обязанности по страхованию транспортных средств.
Водителей предупредили о проверке шин. Рейды продолжатся.